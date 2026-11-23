Antalya'nın Kemer ilçesinde 15 Temmuz Derneğince "10. Geleneksel Şehit Aileleri Buluşması" düzenlendi.

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, buluşmaya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, kendilerine verilen tarihi sorumlulukla kamuoyunu bilgilendirmek ve şehit ailelerini yeniden sosyal hayata döndürmek adına çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Hain darbe girişiminin bu yıl 10. yılı olduğuna dikkati çeken Turunç, 10 yıldır düzenledikleri buluşmalar ile ailelerin birbirlerini görerek hasret giderdiklerini ve buradan güzel duygularla ayrıldıklarını ifade etti.

Turunç, ailelerin burada birbirleriyle adeta kardeş gibi olduğunu ve ayrılırken gözyaşı döktüklerini kaydetti.

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Dünyada 200'ün üzerinde ülke olduğunu, bazılarının bir iyilik adına medeniyetini inşa ederken bazılarının ise başkalarının kazanımları üzerinden sömürgeci bir anlayış ile haksız kazanç sağladığına işaret eden Turunç, "Allah'tan bu coğrafyada dünyaya gelmişiz. Ecdadımızın insana bakış açısı son derece insani. Biz de bu anlayışı sürdürmek adına gerek ülkemizde gerek dünyada bir medeniyetin inşası konusunda adımlar atıyoruz. Gittiğimiz ülkelerde yaşadıklarımızı anlatarak yol gösterici ifadelerde bulunuyoruz. " diye konuştu.

Dernek çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Turunç, şunları söyledi:

"Geçen yıl 134 kamu kurumunu ziyaret ettik, 321 STK ile toplantı yaptık. Şuheda Kadın ve Şuheda Gençlik Kolları ile programlar yaptık. 253 hatim programı yaptık. 10 bini aşkın öğrenciye konferans verdik 1 yılda 5 üniversite ile protokol imzaladık. Çocuklarımızı gözden kaçırmışız. Bu hain örgüt bizim çocuklarımıza bize düşman etmişlerdi. Bizim vergilerimizle yapılan okullarda okuyan çocukları bize düşman ettiler. Bundan sonraki süreçte daha dikkatli adımlar atacağız."

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Turunç, 2 yılda 160 şehit çocuğuna 7 milyon liralık burs sağladıklarını, 4 bin gazi çocuğuna da eğitim, iş ve kariyer yardımlarının sürdüğünü kaydetti.

Faslı bir 15 Temmuz şehidi olduğunu anımsatan Turunç, sözlerini şöyle tamamladı:

"O gece Faslı bir genç, arkadaşları meydanlara çıkınca 'Ben de Türkiye'yi seviyorum' diye Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine meydanlara çıkıyor ve şehit oluyor. Aileyi geçen yıl ziyarete gittik. Yaşlı annesi tercüman aracılığıyla 'Ben Türkiye'ye gelmedim. Osmanlı'dan gelen sizin insani bakış açınızı, yönetim anlayışınızı, değer yargılarınızı biliyorum. O gün darbede oğlum kendisini Müslüman ve Türk kimliğiyle görerek şehit oldu. Yeniden Türkiye'de bir darbe girişimi olsa 10 tane çocuğum olsun 10'unu da gönderirim ve Türkiye'ye şehit olmadan geri gelmeyin derim.' ifadelerini kullandı."