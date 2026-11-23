Antalya’da 10. Sınıf öğrencisi iki kız arasında dedikodu iddiası ile çıkan tartışmada öğrencilerden birisi diğerini maket bıçağı ile yaraladıktan sonra 3. kat penceresinden atlayarak yaralandı.

Olay, öğlen saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 546 sokak üzerinde bulunan 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N. D. (16) ile E. V. K. (17) arasında dedikodu yapma nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyürken kızlardan E. V. K, yanında bulunan maket bıçağını savurarak tartıştığı N. D'yi yaraladı. Olayın ardından sınıfın penceresine çıkan E. V. K., üçüncü kattaki pencereden atlayarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken iki öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayı haber alan veliler okula koşarken, okul yönetimi ailesi gelen öğrencilerin okuldan çıkmasına izin verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekibinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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Olayı duyar duymaz okula geldiğini belirten velilerden Dilek Sürer, "Ben işteydim, çocuğum aradı. Koştur koştur okula geldim telaşla. İnşallah o çocuklarda bir şey yoktur. Üzgünüm hani hepsi genç, yeni yetişen geleceğimiz çocuklar" dedi.

Olayın görgü tanıklarından bir öğrenci ise, "Kişi: İki kız kavga ediyordu. Sonra kızın birisi diğerini bıçakla yaraladı . Sonra diğeri de atladı mı düştü mü bilmiyorum" dedi.