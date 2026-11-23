Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özdemir, mesajında, geleceğin teminatı çocukları ve gençleri bilgi, sevgi ve umutla yetiştiren, emekleriyle yarınları şekillendiren tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Öğretmenlerin sevgi, sabır, hoşgörü ve fedakarlıkla öğrencilerine rehberlik ettiğini belirten Özdemir, öğretmenlerin yalnızca bilgi aktarmakla kalmayıp düşünmeyi, sorgulamayı, üretmeyi ve insani değerleri de öğrettiğini kaydetti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Öğretmenler, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır.” sözünü hatırlatan Özdemir, öğretmenlerin ülkenin geleceğini inşa eden en önemli değerler olduğunu vurguladı.

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Gençlerin iyi yetişmesinin ülkenin gelişmesi, kalkınması ve çağdaş medeniyetler arasında yerini alması açısından büyük önem taşıdığını bildiren Özdemir, Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime katkı sunmaya ve belediye bünyesinde görev yapan öğretmenlerle çocukların ve gençlerin yanında olmaya gayret gösterdiklerini kaydetti.

Ücretsiz ATASEM kurslarıyla başta kadınlar olmak üzere toplumun her kesimine ulaştıklarını aktaran Özdemir, her yıl on binlerce vatandaşa yeni beceriler kazandırdıklarını belirtti.

Özdemir, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerin ve eğitim camiasının 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak, emekli öğretmenlere sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi. Özdemir, hayatını kaybeden öğretmenleri ve eğitim şehitlerini de rahmetle andı.