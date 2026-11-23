Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) eski Korkuteli İlçe Başkanı Yapılmışev Korkuteli Kocakuruş Camii'nde öğle namazını müteakip İl Müftüsü Yığman tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Medine Yapılmışev'in cenazesine, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş, Milliyetçi Hareket Partisi Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Hilmi Durgun, Korkuteli Kaymakamı Onur Yılmazer, Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, çevre ilçelerden MHP İl ve ilçe başkanları, Korkuteli ve Antalya il yönetimi, vatandaşlar katıldı.

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