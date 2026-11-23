MemurSen Antalya Temsilcisi ve EğitimBirSen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, öğretmenlik mesleğinin toplumların geleceğini şekillendiren en önemli mesleklerden biri olduğunu vurgulayarak, "Yeni yüzyılın Türkiye'si öğretmenlerin omuzlarında yükselecek, onların ellerinde şekillenecektir" dedi.

Teknolojinin ve yapay zekânın hızla geliştiği günümüzde öğretmenlerin öneminin azalmadığını, aksine daha da arttığını belirten Miran, bilgisayar, internet ve dijital iletişim araçlarının eğitimde önemli imkânlar sunduğunu ancak hiçbir teknolojinin öğretmenin bilgi, birikim, tecrübe ve insani rehberliğinin yerini tutamayacağını kaydetti.

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Miran, "Dijital çağda bilgiye ulaşmak kolaylaşmış olabilir. Ancak bilgiyi doğru yorumlamak, değerlerle buluşturmak ve karakterli nesiller yetiştirmek öğretmenin rehberliğini gerektirir. Öğretmen, öğrencisi için canlı bir rol model olmaya ve geleceği şekillendirmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Öğretmenlik mesleğinin itibarı güçlendirilmeli

Türkiye'nin geçmişten aldığı köklü birikimle geleceğe hazırlandığını belirten Miran, ülkenin yeni yüzyıldaki hedeflerine ulaşabilmesinin güçlü bir eğitim sistemi ve hak ettiği değeri gören öğretmenlerle mümkün olacağını söyledi. Öğretmenlik mesleğinin maddi ve manevi açıdan desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Miran, öğretmenlerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi, ekonomik ve sosyal haklarının geliştirilmesi ve mesleki itibarlarının korunmasının eğitim kalitesine doğrudan katkı sağlayacağını ifade etti.

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Öğretmenlerin ekonomik ve özlük hakları iyileştirilmeli

Eğitim camiasının beklentilerini de gündeme getiren Miran, öğretmenlerin mali haklarında enflasyon karşısında yaşanan kayıpların telafi edilmesini, refah artışından hak ettikleri payı almalarını sağlayacak iyileştirmelerin hayata geçirilmesini istedi. Ek ders ücretlerinin artırılması, ders ve ek ders uygulamalarındaki adaletsizliklerin giderilmesi, öğretmen açığının kapatılması için daha fazla atama yapılması ve öğretmenlere her yıl bir maaş tutarında ikramiye verilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca bütün ödeme kalemlerinin emekli maaşlarına yansıtılması ve öğretmen yetiştiren akademisyenlerin mali haklarının iyileştirilmesi çağrısında bulundu.

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Eğitim kurumlarında öğretmenlere yönelik şiddetin önlenmesi için daha etkili politikaların hayata geçirilmesini isteyen Miran, öğretmenlerin yer değiştirme süreçlerinde yaşadığı sorunların da çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtti. Sıraya bağlı yer değişikliği işlemlerinin ilk iki tercihle sınırlandırılmamasını, mazerete dayalı tayin talepleri karşılanmayan öğretmenler için il ve ilçe emri uygulamasının hayata geçirilmesini ve norm kadro fazlası öğretmenlerin resen atamaya tabi tutulmamasını istedi. Öğretmenlerin adil ve sürdürülebilir bir yer değiştirme sistemine kavuşturulması, alan değişikliği başvurularındaki il sınırlamasının kaldırılması ve şube müdürlerine uzman ve başöğretmenlik hakkı tanınması gerektiğini de ifade etti.

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Öğretmen temininde güçlük yaşanan bölgelerde görev yapan eğitimcilere mali teşvikler sunulmasını isteyen Miran, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik uygulamalarına son verilmesi gerektiğini kaydetti.