ANTALYA'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 10’uncu Geleneksel Şehit Aileleri Buluşması'na katılan 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, oğlunun darbe girişimine karşı gösterdiği mücadeleyle gurur duyduğunu belirterek, "Torunum da babasının izinden gitti. Benim için büyük bir gurur oldu. Torunlarım var, Ömerlerim var; onları da bu vatana yetiştiriyorum" dedi.

15 Temmuz Derneği tarafından Antalya'nın Kemer ilçesindeki Rixos Sungate Otel'de 10’uncu Geleneksel Şehit Aileleri Buluşması düzenlendi. Buluşmaya ilişkin basın toplantısı düzenleyen 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, darbe girişiminin bu yıl 10’uncu yılı olduğunu belirterek, 10 yıldır düzenledikleri buluşmalarda ailelerin birbirini görüp, hasret giderdiğini söyledi. Dernek çalışmalarından bahseden Turunç, geçen yıl 134 kamu kurumunu ziyaret edip, 321 STK ile toplantı gerçekleştirdiklerini, 253 hatim programı düzenlediklerini ve 10 bini aşkın öğrenciye konferans verdiklerini, 1 yılda 5 üniversiteyle protokol imzaladıklarını aktardı. İsmail Hakkı Turunç, "Çocuklarımızı gözden kaçırmışız. Bu hain örgüt çocuklarımıza bize düşman etmişti. Bizim vergilerimizle yapılan okullarda okuyan çocukları bize düşman ettiler. Bundan sonraki süreçte daha dikkatli adımlar atacağız" diye konuştu.

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'FASLI 15 TEMMUZ ŞEHİDİ VAR'

Dernek Başkanı Turunç, 2 yılda 160 şehit çocuğuna 7 milyon liralık burs sağladıklarını, 4 bin gazi çocuğuna da eğitim, iş ve kariyer yardımlarını sürdürdüklerini kaydetti. Faslı bir 15 Temmuz şehidi olduğunu aktaran İsmail Hakkı Turunç, şöyle devam etti:

"O gece Faslı bir genç, arkadaşları meydanlara çıkınca 'Ben de Türkiye'yi seviyorum' diye Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine meydanlara çıkıyor ve şehit oluyor. Aileyi geçen yıl ziyarete gittik. Yaşlı annesi tercüman aracılığıyla 'Türkiye'ye gelmedim. Osmanlı'dan gelen sizin insani bakış açınızı, yönetim anlayışınızı, değer yargılarınızı biliyorum. O gün darbede oğlum kendisini Müslüman ve Türk kimliğiyle görerek şehit oldu. Yeniden Türkiye'de bir darbe girişimi olsa 10 çocuğum olsun 10'unu da gönderirim ve Türkiye'ye şehit olmadan geri gelmeyin derim' ifadelerini kullandı."

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'BENİM İÇİN BÜYÜK BİR GURUR'

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, babası gibi asker olan torunuyla gurur duyduğunu kaydetti. Güçlü bir karaktere sahip oğlunun darbe girişimine karşı gösterdiği mücadeleyle gurur duyduğunu vurgulayan baba Halisdemir, "Yurt içi ve yurt dışında birçok görevi başarıyla yapmıştı. Oğluma her zaman güveniyordum. Aldığı emir doğrultusunda görevini yerine getirdi. Torunum da babasını çok severdi. Torunum da babasının izinden gitti. Benim için büyük bir gurur oldu. Torunlarım var, Ömerlerim var. Onları da bu vatana yetiştiriyorum" ifadelerini kullandı. Baba Hasan Hüseyin Halisdemir, içlerinde evlat acısı olduğunu ancak şehitlik makamıyla da gurur duyduklarını belirterek, vatan için mücadele eden evlatlarının hatırasını yaşattıklarını kaydetti.

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'UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ'

Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, 15 Temmuz gecesinin milletin birlik ve beraberliğini gösterdiğini anlatırken, şehitlerin unutulmaması gerektiğine işaret etti. Soner Halisdemir, "Unutmadık, unutturmayacağız. Biz unutursak onlar unutmaz. Unutmazsak, bir bütün olur, birlik olursak biz hainleri her zaman yok ederiz" diye konuştu.

'VATANIMIZI VERMEDİK'

Şehit Mehmet Şefik Şefkatlioğlu'nun eşi ve 15 Temmuz gecesinde yaralanarak bir bacağını kaybeden Vahide Şefkatlioğlu, darbe girişimi sırasında eşi ve çocuklarıyla sokağa çıktıklarını söyledi. Tankın üzerinden geçmesi sonucu gazi olduğunu anlatan Şefkatlioğlu, çok sayıda ameliyat geçirdiğini aktardı. O kanlı geceyi şanlı geceye çevirdiklerini vurgulayan Vahide Şefkatlioğlu, "Belki bir bacak kaybettim, eşimi kaybettim. Şehitlerimiz oldu ama biz vatanımızı vermedik. Kanımızın son damlasına kadar da vermeyeceğiz" dedi.

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Darbe girişimi gecesi İstanbul'da şehit olan Faslı Jaouad Merroune'nin Türkiye'de yaşayan kardeşi Selahaddin Merroune, Türkiye'yi çok sevdiğini, benzer bir darbe girişimi yaşanması halinde karşı koymak için kendisinin de meydanlara çıkarak mücadele edeceğini anlattı.