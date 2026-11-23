Antalya Büyükşehir Belediyesince tarihi Balbey Mahallesi’nde yürütülen Kentsel Yenileme Projesi’nin ilk etabında çalışmaların yüzde 85’i tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mahallenin tarihi dokusu ve mimari kimliği gözetilerek hazırlanan projenin ilk etabında 4 bloktaki kaba inşaat ve dış cephe çalışmaları tamamlandı.

Yapıların elektrik, su ve yangın tesisatları gibi ince imalatlarında sona yaklaşılırken, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları sürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir’in önem verdiği projeyle Balbey Mahallesi’nin tarihi kimliğinin korunarak modern bir yaşam alanına dönüştürülmesi hedefleniyor.

REKLAM

Özdemir, projeye ilişkin değerlendirmesinde, "Balbey’i yalnızca yenilemiyor, kimliğini, hafızasını ve değerini koruyarak hak ettiği noktaya taşıyoruz. Balbey’i, Antalya’mıza yakışır bir yaşam alanı haline getirmek için çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- 15 ofis ve 15 dükkan yer alacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANTEPE A.Ş. tarafından yürütülen proje, çevre düzenlemeleriyle birlikte 4 bin metrekarelik alan üzerinde gerçekleştiriliyor.

Toplam 9 bin metrekare inşaat alanına sahip projede 15 ofis, 15 dükkan, 2 konaklama tesisi ve 80 araç kapasiteli kapalı otopark bulunuyor.

REKLAM

Proje kapsamında yürüyüş yolları, yeşil alanlar ve süs havuzlarının yer alacağı 3 bin metrekarelik peyzaj alanı da oluşturuluyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla Balbey’in tarihi kimliğini koruyan, sosyal ve ticari yaşamını destekleyen, modern ihtiyaçlara cevap veren yeni bir yaşam alanına kavuşması amaçlanıyor.