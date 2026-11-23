Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP31) başarıyla tamamlandığını belirterek, organizasyona katkı sunanlara teşekkür etti. Özdemir COP31'e ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Antalya'mız, dünyanın en büyük iklim buluşması COP31'e ev sahipliği yaparak iklimin de başkenti oldu" dedi.

Antalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı'nın (COP31) tamamlanmasının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir değerlendirmelerde bulundu. Özdemir, zirvenin Antalya'nın turizm potansiyelini dünyanın dört bir yanından gelen misafirlere tanıtma fırsatı sunduğunu belirtti. Özdemir, organizasyonun hayata geçmesinde ve başarıyla sonuçlanması emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere organizasyonun Antalya'da başarıyla gerçekleşmesini sağlayan COP31 Başkanı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, Bakanlıklara, Antalya Valiliği, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sekretaryası, uluslararası kuruluşlar, ülke heyetleri ve diplomatik temsilciliklere teşekkür etti.

REKLAM

COP31, Büyükşehir için büyük sorumluluktu

Tarımın ve turizmin başkenti Antalya'nın, dünyanın en büyük iklim buluşması COP31'e ev sahipliği yaparak iklimin de başkenti olduğuna vurgu yapan Özdemir, "Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bu önemli organizasyonun bir parçası olmak, kentimizin imkânlarını, birikimini ve misafirperverliğini dünyayla buluşturmak bizim için büyük bir sorumluluktu. COP31 süreci boyunca farklı ülkelerden temsilcileri, bilim insanlarını ve uluslararası kuruluşları kentimizde ağırladık. İklim değişikliği gibi sınırları aşan bir meselede ortak aklın, dayanışmanın ve iş birliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük" dedi.

REKLAM

Antalya'ya değer ve katkı sunacak

COP31'in Antalya'nın marka değerine katkı ve ekonomik fırsatlar katacağı dikkat çeken Büşra Özdemir şunları söyledi: "Antalya'mızın turizm potansiyelini dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimize tanıtma fırsatı sunan COP31'de kurduğumuz uluslararası iş birliklerinin, şehrimiz için yeni fırsatlara dönüşmesini temenni ediyorum. Yerel yönetimlerimizden güvenlik güçlerimize, sağlık ekiplerimize, üniversitemizden meslek kuruluşlarımıza, iş dünyamızdan turizm sektörümüze ve sivil toplum kuruluşlarımıza kadar bu sürece katkı veren herkese şükranlarımı sunuyorum."