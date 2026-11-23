Antalya'da geçen yıl hayvan parkından kaçan aslanın saldırması sonucu yaralanan Süleyman Kır, "Gördüklerinde güvenlik güçlerine haber versinler. İnşallah kimsenin başına gelmez." dedi.

Kır, İstanbul Sarıyer'de dişi aslan görüldüğü ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarına ilişkin AA muhabirine, aslan saldırısına uğradığı gün yaşadıklarını anlattı.

Kır, 6 Temmuz 2025'te eşiyle fıstıkları sulamaya gittiğini söyledi.

Eşinin "Süleyman kalk. Köpek mi kedi mi ayağımı bir şey ısırıyor." sözüyle uyandığını anlatan Kır, "Köpek, kedi değil Aslan bu.' dedim. Üzerimize atladı. Boynundan tuttum, pençe attı. Bayağı bir mücadele ettik. Ayaklarımdan, kulağımdan ısırdı. Yüzüm sanki yanımda bir bomba patlamış gibi oldu. Boğmaya kalktık. Boğuştuk. Diş izleri hala vücudumda. Can havliyle boğazını sıktım. O da korktu kendi kendine ve bizi bıraktı. 15-20 metre ileriye gitti ve orada beklemeye başladı. Can havliyle bağırdık ve askerler geldi." diye konuştu.

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"Bu acıyı biz yaşadık başka kimse yaşamasın." ifadesini kullanan Kır, şöyle devam etti:

"Pitbullun bile yasak olduğu bir ülkede aslan nasıl besleniyor? Aslana bir düşmanlığım yok, hayvanlara sevgim vardır ama bu beslemelerin önüne geçilmeli. İstanbul'da da aslan kaçmış. Halk tedirgin. Tedirgin olması da normal. Ormanlık alanda bulamıyorlar. Halk korkmasın. Gördüklerinde güvenlik güçlerine haber versinler. Kaçmasınlar. Sonuçta bu bir mücadele. İnşallah kimsenin başına gelmez. Boğuşsunlar. Bizim savaştığımız gibi onlar da savaşsınlar. Savaşanı Allah korur inşallah. Umarım kimsenin başına böyle bir şey gelmez."

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Aslan saldırısı nedeniyle bir kulağının diğerine göre küçük olduğunu belirten Kır, "Yüzümde uyuşma var. 1,5 yıldır salya akıtıyorum. Psikolojim bozuldu, sakallarım döküldü." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da yaşayan vatandaşlara da önerilerde bulunan Kır, "Kaçsalar da aslan yakalayacak. Kaçmasınlar mücadele etsinler. Bizim olayda olduğu gibi. O da can taşıyor. Ellerimle gırtlağını sıktım. Can havliyle kaçabilir. Bizden öyle kaçtı yani. Gırtlağını sıkınca kaçtı. Yapacak bir şey yok. Olmasa iyiydi." değerlendirmesinde bulundu.

- Olay

Manavgat'ın Ilıca Mahallesi'nde D-400 kara yolu yakınlarındaki hayvan parkından 6 Temmuz 2025'te kaçan "Zeus" isimli aslan, tarlasında çalışan Süleyman Kır'a saldırarak yaralamıştı. Ormanlık alana yönelen aslan, etkisiz hale getirilmişti. Manavgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince hayvan parkı mühürlenmiş, gözaltına alınan işletme sahibi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.