Antalya'da bir lisede aynı sınıfta okuduğu kız arkadaşı tarafından maket bıçağı ile boynundan, yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kızın annesi, "Kızım o anda zaten bayılmış. Şu anda kızım acil serviste yatıyor" dedi.

Bugün öğlen saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 546. Sokak'ta bulunan 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayda 10. sınıf öğrencisi E.V.K. (17), aynı sınıfta okuyan N.D.'yi (16) maket bıçağıyla boynundan, yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Olayın adından sınıfın penceresine çıkan E.V.K., 3. kattaki pencereden atladı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Maket bıçağı ile yaralanan N.D. ve 3. kattan atlayarak yaralanan E.V.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayı haber alan veliler okula koşarken, okul yönetimi ailesi gelen öğrencilerin okuldan çıkmasına izin verdi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, maket bıçaklı saldırı sonucu yaralanan N.D.'nin annesi konuştu.

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Olayı haber alarak Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kızının yanına gelen anne Gamze D., saldırıyı yapan E.V.K.'nın kızının sınıf arkadaşı olduğunu belirterek, "Aralarında hiçbir sorun yok. Kızımı tuvalete çekiyor. Önce bahçede bir tur atıyorlar. ‘Gel birlikte tuvalete gidelim' diyor. Bakıyorlar tuvaletin kapısı kilitli, kızım arkasını döndüğü an cebindeki maket bıçağını çıkarıp kızımı boynundan, yüzünden, sırtından yaralıyor. Kızım o anda zaten bayılmış. Şu anda kızım acil serviste yatıyor" dedi.

"Şah damarına 1 santimetre kalmış"

Maket bıçağının şah damarına yakın bir noktaya isabet ettiğini ve kızının tedavisinin sürdüğünü belirten Gamze D., "Doktorlar şah damarına gelmeye 1 santimetre kalmış diyor. Herhangi bir sorunu yoktu kızımın, büyük ihtimalle gözüne kestirdi. Kızım olmasa başkası da olabilirdi. Aralarında hiçbir sorun yok, kızımın sırf iyi niyetinden faydalanmış. Benim kızım sessiz sakin bir kızdı. Tuvalete çekiyor, arkasını dönünce saldırıyor. Biz okuldan çok memnunduk. Okulda disiplin iyi, müdürler ve öğretmenler iyi, okulda bir sorun yoktu" ifadelerini kullandı.