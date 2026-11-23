Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kumluca açıklarında içerisinde 5 kişinin bulunduğu yolcu gemisinin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi alındı.

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