Antalya açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen gemideki 5 kişi kurtarıldı
Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen yolcu gemisindeki 5 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen yolcu gemisindeki 5 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kumluca açıklarında içerisinde 5 kişinin bulunduğu yolcu gemisinin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi alındı.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı "TCSG-70" gemisi sevk edildi.
Ekiplerin başlattığı kurtarma çalışması sonucu yolcu gemisi, içerisindeki 5 kişiyle Adrasan Çavuş Koyu'na intikal ettirildi.
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