İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, 15 Temmuz Derneğince Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 10. Geleneksel Şehit Aileleri Buluşması kapsamında şehit yakınlarıyla bir araya geldi.

Turan, programın düzenlendiği otelde şehit yakınlarını ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Burada konuşan Turan, şehit aileleri ve gazilerle bir arada olmaktan onur duyduğunu ifade etti.

Çanakkaleli olduğunu ve çocukluğundan itibaren şehit hikayeleriyle büyüdüğünü belirten Turan, şehitlerin hatıralarının milli bilincin ve vatan sevgisinin önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Turan, 15 Temmuz Derneğinin şehit yakınlarını yalnız bırakmamak ve darbe girişimini unutturmamak amacıyla yürüttüğü çalışmalara dikkati çekerek, buluşmanın 10'uncusunun gerçekleştirilmesinin önemine işaret etti.

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Derneğin ailelere yönelik psikolojik destek ve saha çalışmaları yürüttüğünü, darbe davalarını takip ettiğini, gençlere yönelik hafıza toplantıları düzenlediğini anlatan Turan, "Bir defa yapmak, iki defa yapmak hasbelkader olur ama 10 defa yapmanın özel bir anlamı var. Artık bu geleneksel bir buluşma. Hep olmasını istediğimiz bir buluşma. İnşallah 10'uncusunu devirmişsek Allah ömür versin, 20'yi de, 30'u da devirelim. Çünkü bir işin devamlı olması ayrı kıymetlidir." dedi.

- "Demokrasi içerisinde yolumuza devam edeceğiz"

Türkiye'nin demokrasi tarihinde yaşanan darbe ve darbe girişimlerinin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Turan, geçmişte darbelerin meşrulaştırılmaya çalışıldığını, 15 Temmuz'un da benzer söylemlerle itibarsızlaştırılmak istendiğini dile getirdi.

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Darbe girişimlerini unutturmamak ve bir daha yaşanmamasını sağlamak için kararlılıkla çalışılması gerektiğini belirten Turan, "Ya darbecinin yanındasınız ya da demokrasinin, milletin yanındasınız. Ama o darbeciler o hastalığı aldığı zaman kanser hücresi gibi ne zaman fırsat bulsalar bir yerden patlıyor, kendini gösteriyor." diye konuştu.

Turan, askerin görevinin yargının veya Meclisin görevini üstlenmek olmadığını, hukuki süreçlerin demokratik sistem içerisinde yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Şehitlerin milli iradenin ve demokrasinin korunması için bedel ödediğini belirten Turan konuşmasını şöyle sürdürdü:

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"Sizin evlatlarınız bu ülkede milli irade devam etsin diye, sistem, demokrasi çalışsın diye, darbe olmasın diye kan akıttı, bedel ödedi. Bunun acısını biz bilmiyor muyuz? Ama tekrar tekrar darbe çığırtkanlığı yapmanın bu ülkeye hiçbir faydası olmadığını, hiçbir darbeden sonra ekonomimizin büyümediğini, siyasetin büyümediğini, ülkemizin büyümediğini yaşayarak gördük zaten. O yüzden demokrasi içerisinde, milli iradenin hakimiyetinde yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Şehit ailelerine yönelik yasal ve idari düzenlemelerin geliştirilmesi için çalışmayı sürdüreceklerini kaydeden Turan, tüm şehitler arasında ayrım gözetmeden aynı saygı ve minnetin gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

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Dünyanın farklı bölgelerinde savaş ve çatışmaların yaşandığına dikkati çeken Turan, Türkiye'de toplumsal huzur ve kardeşliğin korunmasının önemine değindi.

Turan, "Ne olursa olsun umutsuz olmayacağız. Ne olursa olsun sorunlarımızı aşacağımıza, 86 milyonun kardeşliğiyle beraber aşacağımıza inanarak yola devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç da derneğin şehit aileleri ve gazilerle dayanışmayı sürdürmek, 15 Temmuz'un toplumsal hafızadaki yerini korumak amacıyla çalışmalar yürüttüğünü belirterek, 10 yıldır düzenledikleri buluşmalar ile ailelerin birbirlerini görerek hasret giderdiklerini ve buradan güzel duygularla ayrıldıklarını kaydetti.