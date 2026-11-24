Kepez Belediyesi’nin Gündoğdu Mahallesi’nde hayırsever katkılarıyla hayata geçirdiği Semt Evi projesinde sona yaklaşıldı. Mahalle sakinlerinin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap verecek tesis, taziye süreçlerinde de vatandaşların hizmetine sunulacak.

Gündoğdu Mahallesi’nde yapımı sürdürülen Semt Evi’nin kaba inşaatı tamamlandı. Hayırsever Recep Balık’ın katkılarıyla hayata geçirilen proje, tamamlandığında mahalle sakinlerinin buluşma noktalarından biri olacak. Gündoğdu Mahallesi Seyhan Caddesi, 2469 Sokak üzerinde, mülkiyeti Kepez Belediyesi’ne ait 2070 ada içerisinde bulunan park alanına inşa edilen Semt Evi, yaklaşık 400 metrekare kapalı alana sahip. Tek katlı olarak yapılan tesis bünyesinde 150 ve 250 metrekare büyüklüğünde iki ayrı salon bulunuyor. Mahalle sakinlerinin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla tasarlanan Semt Evi, farklı etkinliklere ve mahalle buluşmalarına ev sahipliği yapacak. Tesis, aynı zamanda vatandaşların acılı günlerinde taziye hizmetlerinde de kullanılacak. Kaba inşaatı tamamlanan Gündoğdu Semt Evi, iç tefrişat çalışmalarının ardından hizmete açılacak.

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Semt Evleri’nin mahalle yaşamındaki önemine dikkat çeken Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, "Bizim için belediyecilik yalnızca fiziki yatırımlar yapmak değil, insanları bir araya getiren, komşuluk ilişkilerini güçlendiren ve dayanışma kültürünü yaşatan sosyal alanlar oluşturmaktır. Semt Evlerimiz, vatandaşlarımızın bir araya geleceği, güzel hatıralarını paylaşacağı, sosyal ve kültürel etkinliklerle mahalle yaşamına katılacağı önemli buluşma noktaları olacak. Aynı zamanda vatandaşlarımızın zor günlerinde de yanlarında olabileceğimiz, dayanışmamızı gösterebileceğimiz alanlar olarak hizmet verecek. Gündoğdu Mahallemize kazandırdığımız bu tesisin, mahalle sakinlerimizin birlik ve beraberliğine katkı sağlamasını diliyorum" dedi.

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Semt Evi’nin hizmete kazandırılmasıyla mahalle sakinleri, sosyal etkinlikler gerçekleştirebilecekleri ve dayanışma kültürünü güçlendirebilecekleri yeni bir sosyal alana kavuşacağı bildirildi.