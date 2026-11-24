Otogarda Adana'dan gelen otobüsün bagajındaki motosiklette ekiplerce yapılan aramada 37 gram kokain bulundu. Olayla ilgili motosikletin sahibi olduğu belirlenen şüpheli yolcu A.T. (28) gözaltına alındı.

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