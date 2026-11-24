Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği İnfaz ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında, 'hırsızlık', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'hükümlünün kaçmasına yardım etmek' suçlarından 3 ayrı dosyadan toplam 14 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.U.'nun (29), Hasbahçe Mahallesi'ndeki ikametinde olduğu tespit edildi.

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