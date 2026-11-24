Manavgat Belediyespor ile 1955 Seydişehir Alüminyumspor arasında Manavgat Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşma sonrası konuk takım oyuncusu Osman Çağlar Uç'a kafa atarak yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Cengizhan Kasap, jandarmadaki işlemlerin ardından gece saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.