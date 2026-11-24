Antalya'nın Akseki ilçesi için hazırlanan "COP31 Dünya Kültür Köyü" projesiyle 196 ülkenin kültürünün aynı çatı altında buluşturulması hedefleniyor. Her ülkeyi temsil edecek 196 evin yer alacağı proje, aynı zamanda dünya emeklilerinin tatil yapabileceği, sağlıklı yaşam ve uzun ömür (longevity) imkanlarından yararlanabileceği uluslararası bir merkez olaarak planlanıyor.

Dünya Yaşlanma Konseyi Başkanı ve İbn Sina Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Kemal Aydın, Akseki'de hayata geçirilmesi planlanan proje için çalışma başlattıklarını belirterek, bunun yalnızca bir turizm yatırımı değil, kültürleri ve nesilleri buluşturan uluslararası bir iş birliği modeli olacağını söyledi. Projenin ilk adımları kapsamında Aydın ve beraberindeki uluslararası heyet, Akseki'nin tarihi Sarıhacılar Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. İngiltere temsilcisi Faruk Güven, İsviçre temsilcisi Engin Yaman ve Akseki Eğitim Hayratı Derneği Akseki Şube Başkanı Mürşit Pişkin'in de katıldığı ziyarette tarihi düğmeli evler, cami ve kervan göç yolu incelendi.

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Akseki'den başlayıp dünyaya yayılacak

Akseki'nin doğal havası, tarihi, gastronomisi ve kültürel mirasıyla önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Aydın, projenin 196 ülkeyi temsil edecek 196 ayrı evden oluşmasını hedeflediklerini ifade etti. Aydın, "Akseki'de 196 ülkeyi temsil edecek bir Dünya Kültür Köyü kurmak istiyoruz. Burası aynı zamanda dünya emeklilerinin buluşacağı, sağlıklı yaşam ve uzun ömür imkanlarından yararlanacağı bir merkez olacak. Akseki'den başlayarak Türkiye'nin 7 bölgesine yayılmasını, ardından uluslararası bir projeye dönüşmesini hedefliyoruz" dedi.

Adana'dan Fethiye'ye kadar uzanan Toroslar'ın sağlıklı yaşam merkezleri ve longevity vadileri açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirten Aydın, Yozgat ve Düzce gibi doğal ve termal kaynakları bulunan bölgelerin de projeye dahil edilmesinin planlandığını kaydetti.

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COP31'deki imece ruhuyla hayata geçirilecek

Projenin ilk etapta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına sunulacağını belirten Aydın, ulusal ve uluslararası fonların geliştirilerek projeyi yaklaşık 190 ülkeye ve uluslararası kuruluşlara tanıtmayı hedeflediklerini söyledi. Aydın, "COP31'de olduğu gibi imece ve iş birliği anlayışıyla hareket edeceğiz. Kamu kurumları, akademi, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, medya ve toplum liderlerini bir araya getireceğiz. Dünyadaki sivil toplum kuruluşlarıyla, Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmayı hedefliyoruz. Nesillerarası, kültürlerarası ve disiplinlerarası bir proje gerçekleştirmek istiyoruz" diye konuştu.

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İbni Sina'nın sağlık felsefesi örnek alınacak

Projenin temelinde İbni Sina'nın bütüncül sağlık anlayışının bulunduğunu belirten Aydın, beden, ruh, zihin ve sosyal yaşamın bir bütün olarak ele alınacağını ifade etti. Köyde farklı inançlara mensup insanların ibadet edebileceği cami, kilise ve havra gibi alanların yanı sıra sanat terapisi, aromaterapi ve kültürel etkinliklerin de yer alması planlanıyor. Dünya genelinde yaşlı nüfusun hızla arttığını ve 2050 yılında 2 milyarı aşmasının beklendiğini kaydeden Aydın, sağlıklı yaşlanma konusunda bilimsel araştırmalar da yapacaklarını söyledi.

Dünyanın en uzun yaşayan insanlarının bulunduğu bölgelerin araştırılarak yaşam alışkanlıklarının belgeleneceğini belirten Aydın, "Dünyanın Yüzleri projesi kapsamında sağlıklı yaşlanma ve longevity konusunda çalışmalar yapacağız. Amacımız yalnızca Akseki ve Türkiye için değil, bütün insanlık için örnek olacak bir yaşam modeli oluşturmak. Hep birlikte daha yaşanabilir bir dünya mümkün" ifadelerini kullandı.