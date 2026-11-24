Corendon Airlines yolcularına daha esnek ve güvenli ödeme deneyimi sunmak amacıyla Klarna’yı web sitesindeki ödeme yöntemleri arasına ekledi.

Corendon Airlines, yolcularına sunduğu ödeme seçeneklerini çeşitlendirmeye devam ediyor. Günlük finansal işlemlere yönelik çözümler sunan Klarna, artık Corendon Airlines'ın internet sitesinde kullanılabiliyor. Almanya ve DACH bölgesinde yaygın olarak tercih edilen Klarna, Corendon Airlines yolcularına farklı ihtiyaçlara yönelik esnek ödeme alternatifleri sunuyor.

Klarna'nın Corendon Airlines'ın ödeme altyapısına entegre edilmesiyle birlikte yolcular, hesaplarının kayıtlı olduğu ülkeye bağlı olarak "Hemen Öde" (Pay Now), "Şimdi Al, Sonra Öde" (Buy Now, Pay Later), "Taksitle Öde" (Pay in Instalments) ve "Finansman" (Financing) seçeneklerinden yararlanabiliyor.

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Yedi Avrupa ülkesinde kolay ödeme imkânı

Corendon Airlines yolcuları; Almanya, Hollanda, Avusturya, Belçika, İsviçre, Polonya ve Birleşik Krallık'ta Klarna ile ödeme yapabiliyor. Önümüzdeki dönemde bu hizmetin sunulduğu pazarlara yenilerinin eklenmesi planlanıyor.

"Ödemeden rezervasyon yönetimine kadar kolaylık"

Klarna'nın Corendon Airlines'ın ödeme altyapısına dahil edilmesi, şirketin farklı pazarlardaki yolcularının ihtiyaçlarına uygun ödeme çözümlerini çeşitlendirme ve dijital seyahat deneyimini geliştirme çalışmalarının bir parçasını oluşturuyor.

Corendon Airlines'ın internet sitesinde Klarna'nın yanı sıra Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay, PayPal ve belirli pazarlara özel ödeme çözümleri de sunuluyor. Kullanılabilir ödeme yöntemleri ülkeye veya bölgeye göre farklılık gösterebiliyor.

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Corendon Airlines CFO'su Erkan Erbay, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Yolcularımızın seyahat deneyimini rezervasyon sürecinin her aşamasında daha kolay, esnek ve kullanıcı odaklı hale getirmek amacıyla dijital çözümlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Klarna'yı ödeme seçeneklerimize ekleyerek yolcularımıza farklı ihtiyaçlarına uygun ödeme alternatifleri sunarken, aynı zamanda Klarna uygulaması üzerinden rezervasyonlarını tek bir yerden kolayca takip edebilme imkânı sağlıyoruz. İnternet sitemizde kullanıma sunduğumuz Klarna'yı önümüzdeki dönemde mobil uygulamamıza da entegre ederek yolcularımızın dijital seyahat deneyimini daha da geliştirmeyi hedefliyoruz."

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Klarna Avrupa Başkanı Nicole Defren ise iş birliğine ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "Corendon Airlines ve Klarna olarak ortak bir hedefi paylaşıyoruz: Seyahat deneyimini daha ilk tıklamadan itibaren kolay ve şeffaf hale getirmek. Tatil rezervasyonu yapmak önemli bir karar ve bu süreçte yolculara net seçenekler sunulması gerekiyor. Klarna'nın ödeme aşamasında sunduğu çözümler sayesinde yolcular, ne kadar ve ne zaman ödeme yapacaklarını açıkça görebiliyor. Çünkü uçuş rezervasyonu yapmak da yolculuğun kendisi kadar sorunsuz olmalı."