Dünyanın en büyük örtü altı tarım fuarlarından Growtech Antalya, 25'inci kez kapılarını açtı. 2000 yılında başlayan yolculuğunda çeyrek asrı geride bırakan fuar, 36 ülkeden 725'in üzerinde katılımcıyla uluslararası tarım ticaretinin önemli buluşma noktalarından biri haline geldi. Bu yıl tıbbi kenevir alanı ilk kez fuarda yer alırken, 2027 yılında Nijerya, Dubai ve İtalya'nın Rimini kentinde düzenlenecek organizasyonlarla küresel büyüme hedefi de öne çıktı.

Growtech Antalya Fuarlar Direktörü Engin Er, fuarın her yıl büyüyerek uluslararası bir ticaret platformuna dönüştüğünü belirterek, 27 Kasım'a kadar devam edecek organizasyonda 37 ülkeden 200'ün üzerinde VIP alıcının ağırlanacağını söyledi. Katılımcıların yeni pazarlara ulaşması, doğrudan ticari bağlantılar kurması ve ihracat fırsatlarını değerlendirmesinin hedeflendiğini belirten Er, Çin, İspanya, Almanya, Hollanda, Güney Kore ve Hindistan'ın ülke pavilyonlarıyla yer aldığını, Mısır'ın ise ilk kez katılım sağladığını kaydetti. VIP alıcıların Azerbaycan, Almanya, Fas, Hollanda, Kazakistan, Meksika, Özbekistan, Suudi Arabistan ve Türkmenistan başta olmak üzere farklı ülkelerden geldiği bildirildi.

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Tıbbi kenevir için özel bölüm

Bu yıl fuarın en dikkat çeken yeniliklerinden biri Medical Cannabis Zone adıyla oluşturulan tıbbi kenevir bölümü oldu. Türkiye'de kontrollü tıbbi kenevir üretiminin önünün açıldığını ve 21 ilde üretim gerçekleştirildiğini belirten Er, bu iller arasında Antalya ve Burdur'un da bulunduğunu söyledi. Tıbbi ve endüstriyel kenevir üretimine yönelik altyapı sağlayan firmaların ürün, teknoloji ve projelerini sergileyeceği özel alanda potansiyel yatırımcılara sektörün fırsatları anlatılacak. Konferanslarla desteklenecek bölümde Sağlık Bakanlığı ve Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yetkililerinin de yer alması bekleniyor.

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85 proje arasından 7'si ödüllendirildi

İklim değişikliğinin kuraklık, dolu ve sel gibi doğal afetlerle tarımsal üretimi zorlaştırdığına dikkat çeken Er, yapay zeka, otomasyon, su ve enerji verimliliği ile dijital tarım uygulamalarının giderek daha fazla önem kazandığını ifade etti.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) iş birliğiyle düzenlenen Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri kapsamında 85'in üzerinde proje başvurusunun yapıldığını belirten Er, geniş kapsamlı jüri tarafından değerlendirilen projeler arasından 7'sinin ödüle layık görüldüğünü söyledi. Fuar kapsamında ayrıca Bitki Islahı Proje Pazarı ve somut ürün ya da teknoloji geliştiren 5 yaşından genç girişimlere yönelik 2026 Startup Yarışması da düzenleniyor. Growtech'in üreticilerin ihtiyaç duyduğu tarımsal altyapı ve tedarik zincirini tek çatı altında buluşturduğunu vurgulayan Er, tohumdan gübreye, bitki koruma ürünlerinden sulama sistemlerine, sera teknolojilerinden yapay zeka uygulamalarına kadar geniş bir yelpazenin fuarda yer aldığını belirterek tüm tarım profesyonellerini organizasyona davet etti.

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2027'de Nijerya, Dubai ve Rimini'de

Growtech'in uluslararası büyüme hedeflerinin önümüzdeki yıl da devam edeceğini açıklayan Er, 2027 yılında fuarın Afrika'da Nijerya, Körfez bölgesinde Dubai ve Avrupa'da İtalya'nın Rimini kentinde düzenleneceğini söyledi. Growtech'in farklı coğrafyalara açılarak tarım teknolojileri, üretim altyapısı ve uluslararası ticaret bağlantılarını küresel ölçekte geliştirmeyi sürdüreceği ifade edildi.