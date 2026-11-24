Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Mahmut K. ile araçta bulunan Şükran K. (40), Feryal K. (19), Edanur K. (16), Tubanur K. (10) ve Aslıhan K. (4), sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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