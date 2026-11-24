Antalyalılara gökkuşağı sürprizi
Antalya'da kısa süreli yağan bölgesel yağışın ardından şehrin üstünü bir uçtan diğer uca kaplayan gökkuşağı görsel şölen oluşturdu.
Antalya’da kısa süreli yağan bölgesel yağışın ardından şehrin üstünü bir uçtan diğer uca kaplayan gökkuşağı görsel şölen oluşturdu.
Antalya’da akşam saatlerinde kısa süreli etkili olan bölgesel yağış sonrası ortaya çıkan gökkuşağı görenlere görsel bir şölen yaşattı. Şehrin üstünü güneyden kuzeye kadar kaplayan gökkuşağı dron ile görüntülendi. Şehrin üzerini kaplayan renk cümbüşünü gören vatandaşlar bu görsel şöleni hayretle izledi. Antalya semalarını kaplayan ve birkaç dakika süren gökkuşağı kente büyüleyici bir atmosfer kattı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.