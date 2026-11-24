Antalya’da kısa süreli yağan bölgesel yağışın ardından şehrin üstünü bir uçtan diğer uca kaplayan gökkuşağı görsel şölen oluşturdu.

Antalya’da akşam saatlerinde kısa süreli etkili olan bölgesel yağış sonrası ortaya çıkan gökkuşağı görenlere görsel bir şölen yaşattı. Şehrin üstünü güneyden kuzeye kadar kaplayan gökkuşağı dron ile görüntülendi. Şehrin üzerini kaplayan renk cümbüşünü gören vatandaşlar bu görsel şöleni hayretle izledi. Antalya semalarını kaplayan ve birkaç dakika süren gökkuşağı kente büyüleyici bir atmosfer kattı.