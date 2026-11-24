Antalya Valisi Hulusi Şahin, 15 Temmuz Derneğince Kemer ilçesinde düzenlenen "10. Geleneksel Şehit Aileleri Buluşması" kapsamında 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezdi.

Vali Şahin, eşi Ebru Şahin, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, şehit aileleri, gaziler ve protokol üyeleriyle "Şüheda Yolu" adı verilen alanda oluşturulan sergiyi gezerek 253 şehidin fotoğraflarını inceledi.

Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl Antalya'da 15 Temmuz şehitlerinin kıymetli ailelerini misafir etmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Valiliğin ev sahipliğinde buluşmanın gerçekleştiğini belirten Şahin, "Bu yıl da yine misafirimiz oldular, tabii bu yılın bir özelliği var, 10. yıl olduğu için daha geniş çaplı bir anma programı düzenlendi. Sağ olsun kıymetli dernek başkanımız çok özendi ve şehit ailelerimizle beraber 10. yılı idrak ediyoruz. Şehitlerimizin aziz hatıralarını burada yaşatmaya çalışıyoruz. Tabii şehit ailelerimiz artık bizim de ailelerimizin birer parçası oldu." dedi.

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15 Temmuz darbe girişimi sırasında Esenler Kaymakamı olarak görev yaptığını hatırlatan Şahin, Esenler'de 7 şehit verdiklerini ve şehitlerin kıymetli ailelerinin artık kendilerinin de ailesi olduğunu dile getirdi.

Buluşmada şehit aileleriyle hasret giderdiklerini anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Biz onların birer evladıyız, ailelerinin bir parçasıyız. Hasret giderdik, şimdi birbirimizle kucaklaşıyoruz. Bu arada diğer şehirlerden gelen şehit ailelerimiz de var, onlarla da tanışıyoruz. Tabii acı hiçbir zaman ortadan kalkmaz ama zaman geçiyor, hayat devam ediyor. Şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşayarak, yaşatarak ve memleketimize, milletimize hizmet ederek onların hedefleri doğrultusunda yürüyerek ancak yaşatabiliriz, bunu yapıyoruz."