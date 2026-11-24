Kaza, Osmankalfalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Gürler'in (56) kullandığı 07 AUL 976 plakalı traktör, tarla yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada traktör sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Ramazan Gürler'in cenazesi Korkuteli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olay ile ilgili Jandarma ekipleri tahkikat başlattı.

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