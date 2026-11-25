ESKİŞEHİR’de askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 5 askerden Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ’ın Antalya’daki baba evine taziye çadırı kuruldu, Türk bayrağı asıldı. Diğer şehit Hava Pilot Albay Mehmet Çöl’ün ailesinin ise Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bulunduğu öğrenildi.

Eskişehir’de askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 5 asker şehit oldu. Şehitlerden Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ’ın Antalya'daki baba evine acı haber ulaştı. Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi 1310 Sokak üzerindeki baba evinin önüne taziye çadırı kuruldu, balkona Türk bayrağı asıldı. Mahalleye hüzün hakim olurken, şehidin diğer yakınları ve mahalle sakinleri aileye destek olmak için bir araya geldi.

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DİĞER ŞEHİDİN AİLESİ KORKUTELİ'DE

Şehitlerden Hava Pilot Albay Mehmet Çöl’ün ailesinin ise ikametlerinin Kepez ilçesi olduğu ancak Korkuteli ilçesine bağlı Bayatbademleri Mahallesi’nde bulundukları belirlendi. Ekiplerin aileye haber vermek üzere yola çıktığı öğrenildi.