Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi'nde yaşayan Gürdağ'ın baba ocağına Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Konyaaltı Kaymakamı Rahmi Köse ve askeri yetkililer, şehadet haberini bildirdi.

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