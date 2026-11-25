Eskişehir'deki helikopter kazasında şehit düşen Gürdağ ve Çöl'ün Antalya'daki ailelerine acı haber ulaştı
Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit düşen Hava Pilot Albay Mehmet Çöl ve Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ'ın ailelerine şehadet haberi verildi.
Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit düşen Hava Pilot Albay Mehmet Çöl ve Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ'ın ailelerine şehadet haberi verildi.
Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi'nde yaşayan Gürdağ'ın baba ocağına Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Konyaaltı Kaymakamı Rahmi Köse ve askeri yetkililer, şehadet haberini bildirdi.
Şehidin evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.
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