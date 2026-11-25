Antalya’nın Akseki ilçesinde Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında yapımına başlanan modern sağlık kompleksinde çalışmalar son aşamaya geldi. Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezi’ni aynı çatı altında buluşturacak binanın tamamlanmasının ardından Akseki halkına daha modern ve kapsamlı sağlık hizmeti sunulması hedefleniyor.

Akseki’de mevcut sağlık merkezi alanında inşa edilen ve yaklaşık 39 milyon 590 bin lira ihale bedeli bulunan sağlık kompleksinin yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan proje doğrultusunda yürütülen inşaat çalışmalarında vatandaşların ve sağlık çalışanlarının ihtiyaçları dikkate alınarak modern, erişilebilir ve işlevsel bir yapı oluşturuluyor. Yaklaşık 600 metrekarelik zemin katta dört ayrı aile hekimi muayene odasının yanı sıra laboratuvar, bebek bakım odası, gebe odası ve sağlık hizmetlerine yönelik diğer birimler yer alacak. Aynı katta 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu için de özel bir alan oluşturuldu. İstasyonda görev yapacak sağlık personelinin 24 saat esasına göre hizmet verebilmesi için dinlenme ve günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bölümler de bulunacak. Yaklaşık 450 metrekarelik üst katta ise İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezi hizmet verecek. Üst katın kendine ait ayrı bir girişinin bulunacağı binada iki doktor odası, diş hekimi odası ve çeşitli sağlık birimleri ile teknik alanlar yer alacak. Yaklaşık 20 araçlık otopark alanı bulunan sağlık kompleksinde engelli araçları için de ayrı park yeri ayrıldı. Binanın ısıtmasında bölgede doğal gaz bulunmaması nedeniyle katı yakıt sistemi kullanılacak. Yaz aylarında ise klima sistemiyle serinletme sağlanacak.

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Hasta ve engelli erişimi ön planda tutuldu

Yüklenici firma sahibi Ersin Öztürk, binanın yapımında hasta ve vatandaşların kullanım kolaylığının ön planda tutulduğunu belirterek, "Binamızda farklı sağlık birimleri bir arada hizmet verecek. Katlar arasında hasta taşınmasını kolaylaştırmak amacıyla sedye taşımaya uygun genişlikte asansör yaptık. Böylece hastaların bir kattan diğerine güvenli ve rahat şekilde ulaştırılması sağlanacak" dedi.

Binanın yol seviyesinden yaklaşık 2 metre yüksekte bulunduğunu belirten Öztürk, tekerlekli sandalye kullanan vatandaşlar ve yaşlıların girişini kolaylaştırmak için engelli platformu da oluşturduklarını ifade etti.

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100 tonluk yağmur suyu deposu

Projede çevre ve su tasarrufuna yönelik uygulamaların da bulunduğunu anlatan Öztürk, binanın çatısına ve çevresine düşen yağmur sularının özel ızgara ve bağlantı sistemleriyle toplanarak yer altındaki 100 tonluk depoda biriktirileceğini söyledi. Öztürk, "Yağmur suları önce yaprak, çam iğnesi ve benzeri atıklardan arındırılacak. Daha sonra depoda biriktirilen su, arıtma sisteminden geçirilerek binanın tesisatına aktarılacak. Bu su özellikle tuvalet rezervuarlarında kullanılacak. Böylece içme suyu niteliğindeki temiz suyun gereksiz tüketiminin önüne geçilmesine katkı sağlanacak" diye konuştu.

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Tarihi dokuya uygun mimari

Akseki’nin tarihi dokusunun da göz önünde bulundurulduğunu kaydeden Öztürk, binanın mimarisinin koruma kurulu onayından geçirilerek, bölgenin geleneksel yapı karakterine uygun şekilde uygulandığını belirtti. Binanın dış cephesinin zemin katta tamamen taş kaplama olarak tasarlandığını ifade eden Öztürk, pencere çevrelerinde de geleneksel mimariyi yansıtan detaylara yer verildiğini söyledi. İnşaat çalışmalarını yıl sonuna kadar bitirmeyi hedeflediklerini belirten Öztürk, "Çalışmalarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz. Binayı aralık ayının başında kullanıma hazır hale getirmeyi hedefliyoruz. İnşaatın tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığımız tarafından iç donanım, mobilya ve tıbbi ekipmanların yerleştirilmesi gerçekleştirilecek. Bu işlemlerin ardından sağlık kompleksinin 12 ay içerisinde hizmete açılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.