Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Yörükakçayır Mahallesi kırsalında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait AS532 tipi askeri eğitim helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ'ın Antalya Konyaaltı ilçesinde bulunan baba evine şehadet haberi verilerek Türk Bayrağı asıldı. Gece saatlerinde gelen şehadet haberi sonrası Gürdağ'ın emekli asker olduğu öğrenilen babasının evi ve sitenin bulunduğu sokak Türk Bayrakları donatıldı.

Eskişehir'de kaza kırım sonucu düşen helikopterde şehit olan Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ'ın emekli asker olduğu öğrenilen baba evine Türk Bayrağı asıldı.

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