HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Örtü altı tarımda lider konumdaki Antalya'da 26 yıl önce temeli atılan Growtech Tarım Fuarı, gelecek yıl Nijerya, İtalya ve Dubai'de yapılacak organizasyonlarla Türk tarım teknolojilerini dünyaya taşıyacak.

Dünyanın en büyük örtü altı tarım fuarı olarak nitelendirilen Growtech, 36 ülkeden 722 firmanın katılımıyla ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyarete açıldı.

26 yılda sadece küresel salgın döneminde yapılamayan fuar, tarım sektörünün son 25 yılda gelişmesine katkı sağladı.

Growtech Fuarları Direktörü Engin Er, AA muhabirine, fuarın tohumdan gübreye, ilaçtan sulama sistemlerine, sera teknolojilerinden üretim tekniklerine kadar her alanda faaliyet gösteren firmaların buluşma yeri olduğunu söyledi.

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Üreticilerin her yıl fuara gelerek yeni ürünlerle, yeni teknolojiyle karşılaştığını dile getiren Er, fuarın tarım sektörünün gelişmesine önemli katkısı olduğunu belirtti.

Türkiye tarımının son 25 yılda ciddi ivme kazandığına işaret eden Er, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seracılıkta Avrupa'da İspanya'dan sonra ikinci büyüklükteyiz. Tarımsal üretimde dünyada 7. sıradayız. Ne kadar tarımda zorluklarımız da olsa üretim kapasitesi olarak Türkiye'de gerçekten yüksek bir noktadayız. Yazın çok daha artan bir nüfusumuz var, turistleri de nüfustan sayıyoruz, 90-95 milyon kişiyi besleyecek bir üretim yapıyoruz. Artı birkaç milyar dolarlık da ürettiğimizi ihraç ediyoruz."

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Türkiye'nin tarımda önemli bir noktada olduğunu ve bunu da teknolojiyi kullanarak yapıyor olması gerektiğini aktaran Er, artık geleneksel tarımdan biraz daha teknolojik tarıma geçmek gerektiğini kaydetti.

İklim değişikliği nedeniyle hortumların, aşırı yağışların, sel olaylarının yaşanmaya başladığını ifade eden Er, bu durumda en fazla eski seraların zarar gördüğünü belirtti.

Er, Türkiye'de seraların yenilenmesi yönünde de çalışmaların başladığını ve bunların da güzel gelişmeler olduğunu bildirdi.

- Antalya'da doğdu, yurt dışına açıldı

Türkiye'nin tarımdaki potansiyelini daha da artırmak amacıyla Growtech ailesi olarak ülke sınırlarını aştıklarını vurgulayan Er, "Antalya'da küçük bir alanda başlayan fuarımız bugün 36 ülkeden 722 katılımcının olduğu bir fuar haline geldi. Antalya'nın haricinde Afrika'da, Orta Doğu'da ve Avrupa'da da artık Growtech var. 2027'de Antalya'nın dışında 3 farklı yerde de Growtech olacak. İtalya'da 20-22 Nisan'da, Dubai'de eylülde, Nijerya'da da büyük ihtimalle mayıs gibi olacak." diye konuştu.

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Er, oralardaki fuarlarda yabancı firmaların yanı sıra Türk firmalarının da yer alacağını kaydetti.

Türkiye'de doğan bir markanın yurt dışında da faaliyet göstermesinin gurur verici olduğunu dile getiren Er, "İhracat yapan birçok firmamız var, sera teknolojilerinde, sulama sistemlerinde, tohumda. Yıllar önce hep söylüyorduk, tohumda ithalatçı pozisyonundaydık ama şu anda ihracatçı pozisyonuna geçtik. Her sene ihracat ithalat arasındaki fark gitgide ihracat lehine açılıyor. Özellikle sebze tohumlarında Türkiye'deki firmaların o bölgeye taşınması hem önemli bir fırsat hem de gurur verici." ifadelerini kullandı.

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- "Ticari ağır gelişmesinde çok etkin bir fuar"

Fuara katılan tohum sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın AR-GE ve İslah Müdürü İnci Coltart ise firmanın 70 yıllık olduğunu ve Growtech Fuarı'nda ilk yıllarından itibaren yer aldıklarını söyledi.

Tarım sektörünün tüm paydaşlarının Antalya'da bir araya geldiğini vurgulayan Coltart, bunun firmalara önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Hem kendi ürünlerini tanıttıklarını hem de farklı tekniklerle karşılaştıklarını anlatan Coltart, fuarda işbirliklerinin de doğduğunun altını çizdi.

Fide üzerinde faaliyet gösteren bir firmanın genel müdürü Serhat Bozer de 10 yılı aşkın Growtech Fuarı'na katıldıklarını belirtti. Uluslararası ziyaretçi bakımından zengin bir fuar olduğunu ifade eden Bozer, "Yerli ve yabancı müşterilerimizi burada ağırlıyoruz. Ticari ağın gelişmesinde çok etkin bir fuar olarak tercih ediyoruz." dedi.