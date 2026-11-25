Kaza; Aşağı Hisar Mahallesi Mithatpaşa Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Batuhan Ç.’nin kullandığı 07 CCZ 823 plakalı motosiklet, Koray T.’nin kullandığı 38 AGG 174 plakalı kamyonet ile kavşakta çarpıştı.

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