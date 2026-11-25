Uzmanlar, yanlış beslenme alışkanlıkları, gaz yapıcı gıdaların aşırı tüketimi ve hızlı yemek yemenin sindirim sistemi rahatsızlıklarına yol açabileceği konusunda uyarırken, bağırsak düğümlenmesinin ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğine dikkat çekiyor.

Modern yaşamın getirdiği hızlı tempo, düzensiz beslenme alışkanlıkları ve işlenmiş gıdaların artan tüketimi, sindirim sistemi rahatsızlıklarını giderek daha sık karşılaştığımız sağlık sorunları haline getiriyor. Özellikle gaz yapıcı nitelikteki gıdaların fazla tüketimi, birçok kişide sindirim sistemini olumsuz yönde etkileyerek şişkinlik, hazımsızlık ve daha ciddi komplikasyonlara zemin hazırlayabiliyor. Baklagiller, mısır gibi gaz oluşturan besinlerin aşırı yenilmesi yanında; hızlı yemek yeme, lokmaları yeterince çiğnememe, yemek yerken konuşma, aşırı yağlı veya proteinli beslenme gibi yanlış beslenme davranışları da sindirim sürecini bozarak bağırsaklarda gaz birikimine ve hatta düğümlenmeye (volvulus) yol açabiliyor. Memorial Antalya Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Adil Duman, bağırsak düğümlenmesi ve tedavi yaklaşımları hakkında bilgi verdi.

REKLAM

Bazı gıdalar sindirim sistemini zorlayabiliyor

Sağlıklı bir yaşam için dengeli beslenmenin temel unsurlarından biri olduğunu belirten Uzm. Dr. Adil Duman, "Ancak bazı gıdaların içeriği sindirim sistemini önemli ölçüde zorlayabilir. Özellikle rafinoz gibi kompleks şekerler içeren fasulye, mercimek, bezelye, lahana, Brüksel lahanası ve brokoli gibi sebzeler, bazı bireylerde sindirimi zorlaştırır. Sindirim enzimleri yetersiz kaldığında bu görevi ince ve kalın bağırsaktaki bakteriler devralır. Bu süreçte aşırı gaz üretimi meydana gelebilir; gazın bağırsaklarda hareket etmesi ve dışarı atılması zorlaşırsa bağırsak düğümlenmesi riski artar. Yemek sonrası oluşan şişkinlik, genellikle tuvalete çıkmakla hafiflese de, kişinin genel sağlık durumu, bağırsak anatomisi ve karın içi organların konumu bu etkiyi belirler. Gaz yapıcı besinler herkeste aynı derecede sorun oluşturmaz. Bununla birlikte, ülser, inflamatuar bağırsak hastalığı gibi mevcut sindirim sorunları veya daha önce karın ameliyatı geçirmiş kişilerde risk belirgin şekilde yükselir. Bu bireyler beslenme alışkanlıklarına ekstra özen göstermelidir. Güncel verilere göre, kronik kabızlık ve lif fakiri diyetler de gaz birikimiyle birlikte bağırsak dönmesi riskini artırabilir" dedi.

REKLAM

Yaş ilerledikçe süt tüketimi azalıyor

Sütte bulunan laktoz şekerinin, yaş ilerledikçe birçok kişide sindirim sorunu oluşturduğunu ifade eden Uzm. Dr. Adil Duman, "Vücuttaki laktaz enzimi miktarı zamanla azalır. Dünya genelinde yetişkinlerin yaklaşık yüzde 6570'inde laktoz malabsorpsiyonu görülürken, Türkiye'de bu oran yüzde 7080'e kadar ulaşabilmektedir. Bu nedenle yaşla birlikte süt içme alışkanlığı azalır çünkü oluşan gaz ve şişkinlik rahatsız edici olur. Çözüm olarak, süt miktarını tolere edilebilir seviyeye indirmek, yoğurt ve peynir gibi fermente süt ürünlerine yönelmek daha sağlıklı bir yaklaşımdır. Yoğurt ve peynir genellikle daha iyi tolere edilir çünkü laktoz içeriği fermantasyon sırasında azalır. Sindirim sistemindeki sinirler, gazın vücuda zarar verip vermediğini algılar. İrritabl bağırsak sendromu (IBS) olan kişilerde ise bu algı mekanizması bozulur. Aslında aşırı gaz üretimi olmayabilir ancak şikayetler belirgindir. ABD'de yetişkinlerin yüzde 1015'inde IBS görülür ve bu hastaların yüzde 80'inden fazlasında şişkinlik en rahatsız edici semptomlar arasında yer alır. Karnında sürekli balonlaşma hissi yaşayanların mutlaka bir gastroenteroloğa başvurarak altta yatan nedeni araştırması ve uygun tedaviyi alması önemlidir" şeklinde konuştu.

REKLAM

Hazımsızlık ve şişkinlik yaşam kalitesini düşürüyor

Bağırsaktaki gaz miktarı normalden fazla olmasa bile, hassasiyet nedeniyle rahatsızlık oluşturabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Adil Duman, "Aşırı gaz ve şişkinlik şikayeti olan kişilerin çoğunda ölçümler normal gaz seviyesi gösterse de, semptomlar yaşam kalitesini düşürür. Sindirim sistemine fazla hava girmesine veya gaz üretimine yol açan başlıca faktörler: Lokmaları yeterince çiğnememek, büyük lokmalar halinde yutmak, hızlı yemek yemek, yemek yerken konuşmak, mide asit salgısında bozukluklar, atrofik veya kronik gastrit, aşırı yağlı besin tüketimi, günlük protein ihtiyacının aşılması, ince bağırsakta parazit varlığı, şeker hastalığı veya karaciğer rahatsızlıkları. Bunlara ek olarak, lif alımının yetersiz olması, hareketsiz yaşam tarzı ve stres gibi etkenler de gaz birikimini ve tıkanıklık riskini artırabilir" ifadelerini kullandı.

REKLAM

İleri vakalara cerrahi müdahale gerekiyor

Uzm. Dr. Adil Duman son olarak, "Aşırı gaz nedeniyle mekanik tıkanıklık oluşmadığında, bağırsak hareketlerini destekleyen manevralar ve ilaçlarla durum genellikle kontrol altına alınabilir. Ancak ilerleyen vakalarda kanama, bağırsak duvarında incelme veya nekroz gibi ciddi komplikasyonlar gelişebilir. Bu durumlarda cerrahi müdahale gerekebilir. Bağırsak düğümlenmesini önlemek için dengeli ve lif açısından zengin bir diyet, yeterli su tüketimi, düzenli fiziksel aktivite ve yavaş, bilinçli yemek yeme alışkanlığı edinmek önemlidir. Şüpheli durumlarda erken tıbbi değerlendirme hayati rol oynar. Özellikle risk grubundaki kişiler (yaşlılar, ameliyat öyküsü olanlar, kronik sindirim sorunu yaşayanlar) beslenmelerine dikkat ederek bu tür komplikasyonları en aza indirebilirler" dedi.