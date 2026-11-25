Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus ekipleri Tosmur Mahallesi'nde uygulama gerçekleştirdi. Çalışmada şüphe üzerine durdurulan Serkan G. (40), ekiplerce kontrol edildi. Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda Serkan G.'nin "silahla yağma", "hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "yasaklı maddeyi cezaevine sokma" suçlarından 5 ayrı dosyadan arandığı ve hakkında toplam 53 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

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