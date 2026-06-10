Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da geleneksel sanat eserleri sergilendi

        Antalya'da geleneksel sanat eserleri sergilendi

        Antalya Olgunlaşma Enstitüsü kursiyerlerinin yaptığı geleneksel sanat eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 19:00 Güncelleme:
        Antalya'da geleneksel sanat eserleri sergilendi

        Antalya Olgunlaşma Enstitüsü kursiyerlerinin yaptığı geleneksel sanat eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Olgunlaşma Enstitüsü 2025-2026 eğitim öğretim döneminde geleneksel Türk el sanatlarının yaşatılması, korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla kursiyerlere eğitimler verdi.

        Kursiyerler eğitimlerde nakıştan dokumaya, giyimden süsleme sanatlarına kadar farklı alanlarda birçok eser ortaya koydu.

        Her ilmeğinde sabrı, her motifinde kültürel hafızayı taşıyan 650 eser, geçmişten günümüze uzanan köklü sanat anlayışının yaşayan örnekleri olarak ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Emine Erkal, gazetecilere, kültürel mirası koruma ve yaşatma sorumluluğuyla çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

        Kursiyerlerin sabırla yaptığı geleneksel sanat eserlerini sanatseverlerin beğenisine sunduklarını dile getiren Erkal, el emeğini sanatla buluşturan tüm kursiyerlere ve öğretmenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı: İran'a saldıracağız
        ABD Başkanı: İran'a saldıracağız
        CHP'de 9 vekilin ihracı istendi
        CHP'de 9 vekilin ihracı istendi
        "Katliamcı şebekeye kimse inanmıyor"
        "Katliamcı şebekeye kimse inanmıyor"
        Netanyahu'nun sözlerine tepki yağdı
        Netanyahu'nun sözlerine tepki yağdı
        En düşük emekli maaşına zam geliyor: 23 bin 880 TL olması bekleniyor
        En düşük emekli maaşına zam geliyor: 23 bin 880 TL olması bekleniyor
        Aynur Kanbur cinayetinde yeni detaylar! Katili kargocu kılığında geldi!
        Aynur Kanbur cinayetinde yeni detaylar! Katili kargocu kılığında geldi!
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Özcan hakkında nitelikli saldırı soruşturması
        Özcan hakkında nitelikli saldırı soruşturması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 10 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 10 Haziran 2026 haberleri
        Icardi'den 2 yıllık talep!
        Icardi'den 2 yıllık talep!
        5 çocuk annesi Fatma nasıl koca katili oldu? Mahkemede kan dondurdu!
        5 çocuk annesi Fatma nasıl koca katili oldu? Mahkemede kan dondurdu!
        Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım mazbatayı aldı!
        Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım mazbatayı aldı!
        Eşiyle tartışan goril Kiyomasa düşünceli tavırlarıyla viral oldu
        Eşiyle tartışan goril Kiyomasa düşünceli tavırlarıyla viral oldu
        Eski nişanlıdan yeni açıklama
        Eski nişanlıdan yeni açıklama
        Kaldırım taşıyla öldürdü! İlk duruşmada tahliye
        Kaldırım taşıyla öldürdü! İlk duruşmada tahliye
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!
        "Hikâyemin başladığı yerdeyim"
        "Hikâyemin başladığı yerdeyim"
        Dünya Kupası heyecanı başlıyor!
        Dünya Kupası heyecanı başlıyor!

        Benzer Haberler

        Antalya İl Jandarma Komutanlığı'ndan kan bağışına destek
        Antalya İl Jandarma Komutanlığı'ndan kan bağışına destek
        Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2026 Alanya etabı başladı
        Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2026 Alanya etabı başladı
        Kuş denetiminde kafeslerdeki keklik ve papağanlara el konuldu
        Kuş denetiminde kafeslerdeki keklik ve papağanlara el konuldu
        Otomobil takla attı, ortalık savaş alanına döndü 1,98 promil alkollü sürücü...
        Otomobil takla attı, ortalık savaş alanına döndü 1,98 promil alkollü sürücü...
        ALKÜ, Sıfır Atık Forumu'na katıldı
        ALKÜ, Sıfır Atık Forumu'na katıldı
        CHP eski Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan: "Ortada bir mahkeme kararı va...
        CHP eski Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan: "Ortada bir mahkeme kararı va...