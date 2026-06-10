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        Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2026 Alanya etabı başladı

        Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2026'nın Alanya etabı, başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 18:10 Güncelleme:
        Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2026 Alanya etabı başladı

        Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2026'nın Alanya etabı, başladı.

        Alanya Belediyesi ile Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) katkılarıyla düzenlenen turnuva, Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde erkeklerde 32, kadınlarda ise 26 takımın ön eleme mücadelesiyle start aldı.

        Ön eleme maçlarında başarılı olan 8 erkek ve 8 kadın takım, kadınlar ve erkeklerde 32'şer ekibin mücadele edeceği ana tabloda yer alarak şampiyonluk mücadelesi verecek.

        Turnuvanın ilk günündeki eleme maçında Sacit Kurt ve Tuna İmdat ikilisinden oluşan Türkiye, Paraguay'dan Giuliano Massare Canillas-Gonzalo Melgarejo çiftiyle karşılaştı.

        Türkiye, Paraguay karşısında 21-18 ve 22-20'lik setlerle maçı 2-0 kazandı.

        Erkeklerde 23, kadınlarda ise 24 ülkeden toplam 106 takımın mücadele ettiği organizasyon, 14 Haziran'da yapılacak final maçlarıyla tamamlanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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