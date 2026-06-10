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        Antalya'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" sergisi açıldı

        Antalya Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Kepez Belediyesi ev sahipliğinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 15:29 Güncelleme:
        Antalya'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" sergisi açıldı

        Antalya Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Kepez Belediyesi ev sahipliğinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi" açıldı.


        Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya Kepez Meslek Eğitim Kursları, Teomanpaşa ve Çamlıbel Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Sergide el nakışı, Antep işi, tel kırma, dantel sanatları, resim, yağlı boya, pirografi, kağıt rölyef, keçe ve panç çalışmaları gibi çeşitli alanlarda üretilen eserler yer aldı.

        Program kapsamında kursiyerlerin hazırladığı özel tasarım kıyafetlerden oluşan defile de gerçekleştirildi. Bazı kursiyerler tasarladıkları kıyafetleri torunlarıyla, bazıları ise çocuklarıyla birlikte podyumda sergiledi.

        Sergide ayrıca Kepez Belediyesinin Tekstil Atölyesi'nde kadınların emeğiyle üretilen ürünler de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.


        Antalya Valisi Hulusi Şahin, atölyede üretilen ürünleri inceleyerek üretim süreçleri hakkında bilgi aldı.

        Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, daha önce dışarıdan hizmet alımı yoluyla yaklaşık 24 milyon liraya mal olan kurum üniformalarının, atölyede üretilmeye başlanmasıyla maliyetin yaklaşık 4 milyon liraya düştüğünü belirtti.

        Atölyenin üretim kapasitesinin arttığını ifade eden Kocagöz, yakın zamanda bazı belediyelerin ve otellerin üniformalarının da atölyede üretileceğini bildirdi.

        Açılışa, Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Kurtaran ile çok sayıda sanatçı ve sanatsever katıldı.

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