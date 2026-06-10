Kumluca'da B-Reçete Sistemi Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi
Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kumluca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde, bölgede faaliyet gösteren zirai ilaç bayilerine yönelik B-Reçete (Bitki Reçetesi) Sistemi Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.
Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kumluca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde, bölgede faaliyet gösteren zirai ilaç bayilerine yönelik B-Reçete (Bitki Reçetesi) Sistemi Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi Esra Betül Kale Gündüz, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, 1 Temmuz'da uygulamaya alınacak B-Reçete Sistemi hakkında katılımcılara detaylı bilgi verilerek, sistemin işleyişi, kullanım esasları ve uygulama sürecinde dikkat edilmesi gereken hususları ele aldıklarını söyledi.
Üreticileri ve bayileri bilgilendirme fırsatı bulduklarını anlatan Gündüz, B-Reçete'ye uymayanlara ceza uygulanacağını ifade etti.
Toplantıya, Ziraat Yüksek Mühendisi Serdar Onur ve Ömer Ali Çomak da katıldı.
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