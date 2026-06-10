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        Kumluca Devlet Hastanesi'nde kemoterapi ünitesi hizmete açılıyor

        Kumluca Devlet Hastanesi bünyesinde onkoloji servisi hizmete açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 14:37 Güncelleme:
        Kumluca Devlet Hastanesi'nde kemoterapi ünitesi hizmete açılıyor

        Kumluca Devlet Hastanesi bünyesinde onkoloji servisi hizmete açılacak.

        AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Bekir Paslıkılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, kısa süre içerisinde hizmete açılması planlanan ünite sayesinde Kumluca, Finike, Demre, Kaş ve çevre ilçelerde yaşayan onkoloji hastalarının tedavi için Antalya merkezdeki hastanelere gitmek zorunda kalmayacağını söyledi.

        Yeni ünitenin hizmete girmesiyle hastaların ulaşım yükünün azalması, tedavi süreçlerini ailelerinin ve yakınlarının yanında daha rahat geçirmesinin hedeflendiğini anlatan Paslıkılıç, "Uzman sağlık personeli ve modern teknolojik altyapıyla hizmet verecek kemoterapi ünitesinin, bölgedeki sağlık hizmetlerini güçlendirerek kanser hastalarına önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Batı Antalya için büyük önem taşıyan bu sağlık yatırımı, bölge halkının sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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