Antalya'da hafif ticari araçla minibüs çarpıştı, 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kazada, sürücü Kaplan ile eşi Makbule Kaplan'ın hayatını kaybettikleri belirlendi, hafif ticari araçtaki anne, baba ve 2 çocuğu yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

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