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        Manavgat'ta çöp kamyonunun altında kalan belediye işçisi hayatını kaybetti

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde görev yaptığı çöp kamyonunun altında kalan belediye işçisi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 16:01 Güncelleme:
        Manavgat'ta çöp kamyonunun altında kalan belediye işçisi hayatını kaybetti

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde görev yaptığı çöp kamyonunun altında kalan belediye işçisi yaşamını yitirdi.

        Manavgat Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Yaşar Vural (49), Ilıca Mahallesi Çarıklı Parkı yanında çöp toplarken, S.A yönetimindeki 07 LFP 46 plakalı çöp kamyonunun geri manevra yapması sonucu aracın altında kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yaşar Vural'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Sürücü S.A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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