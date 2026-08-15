Manavgat'ta çöp kamyonunun altında kalan belediye işçisi hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yaşar Vural'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

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