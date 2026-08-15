Manavgat'ta çöp kamyonunun altında kalan belediye işçisi hayatını kaybetti
Antalya'nın Manavgat ilçesinde görev yaptığı çöp kamyonunun altında kalan belediye işçisi yaşamını yitirdi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde görev yaptığı çöp kamyonunun altında kalan belediye işçisi yaşamını yitirdi.
Manavgat Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Yaşar Vural (49), Ilıca Mahallesi Çarıklı Parkı yanında çöp toplarken, S.A yönetimindeki 07 LFP 46 plakalı çöp kamyonunun geri manevra yapması sonucu aracın altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yaşar Vural'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Sürücü S.A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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