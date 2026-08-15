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        Alanya'da denize giren 19 yaşındaki genç boğuldu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde serinlemek için denize giren 19 yaşındaki Ömer Faruk Güral hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 12:55 Güncelleme:
        Alanya'da denize giren 19 yaşındaki genç boğuldu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde serinlemek için denize giren 19 yaşındaki Ömer Faruk Güral hayatını kaybetti.

        Galip Dere Plajı'nda akşam saatlerinde denize giren Güral, bir süre sonra gözden kayboldu.

        Güral'ın sudan çıkmadığını fark eden yakınlarının ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince bölgede arama çalışması başlatıldı.

        Deniz araçlarıyla yürütülen aramada Güral'ın cansız bedenine ulaşıldı.

        Kıyıya çıkarılan Güral'ın cesedi, morga kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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