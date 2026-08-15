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        Alanya'da tartıştığı arkadaşını bıçaklayan kişi tutuklandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde tartıştığı arkadaşını bıçakla boynundan yaralayan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 11:55 Güncelleme:
        Alanya'da tartıştığı arkadaşını bıçaklayan kişi tutuklandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde tartıştığı arkadaşını bıçakla boynundan yaralayan zanlı tutuklandı.

        Konaklı Mahallesi'nde M.K. (23) ile arkadaşı T.A. (25) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.A, yanında bulunan bıçakla M.K'yi boynundan yaraladı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Jandarma ekiplerince gözaltına alınan T.A, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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