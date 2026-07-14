Antalya'da "Hafıza ve Hatıra: 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" açıldı

Antalya Havalimanı'nda açılışı gerçekleştirilen "Hafıza ve Hatıra: 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi"nde, milletin darbe girişimine karşı gösterdiği direnişi ve demokrasi uğruna verdiği mücadeleyi yansıtan 46 fotoğraf yer aldı.





Antalya Valisi Hulusi Şahin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile 15 Temmuz Derneği işbirliğinde hazırlanan serginin açılışında, 15 Temmuz'da yaşananları yeni nesle, gençlere anlatmak gerektiğini söyledi.



15 Temmuz'da hedefin Türk halkının istikbali, bağımsızlığı ve iradesi olduğunu belirten Şahin, "Bunun üzerine bina edilmiş operasyona, bir iç savaş hamlesine muhatap olduk. Ama milletimizin kahramanlığı, mücadelesi, bütün oyunları çöpe götürdü. Tarih, unutmazsak, unutturmazsak tekrar etmez. Bunun için çalışmamız lazım. Her yıl 40 milyon misafiri ağırladığımız dünyanın en büyük havalimanlarından birinde bu sergiyle hedeflediğimiz ana amaç tam da bu." diye konuştu.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Fatih Pekşen ise serginin bugün 6 havalimanında eş zamanlı ziyarete açıldığını ifade etti.



Bu sergiyle 15 Temmuz gecesi milletin demokrasisine, bağımsızlığına ve milli iradesine sahip çıkarak yazdığı destanı bir kez daha hatırlatmayı amaçladıklarını anlatan Pekşen, milletin ortaya koyduğu eşsiz fedakarlığı gelecek nesillere aktarmayı ve bu fotoğrafları Türkiye'yi ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçilerle buluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.



15 Temmuz Derneği Başkan Yardımcısı Erol Bulut da 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı milletin şanlı direnişini unutturmamak için bu çalışmayı hayata geçirdiklerini söyledi.



Konuşmaların ardından protokol üyelerinin katılımıyla serginin açılışı gerçekleştirildi. Sergide, milletin, darbe girişimine karşı gösterdiği direnişi ve demokrasi uğruna verdiği mücadeleyi yansıtan 46 fotoğraf yer aldı.

