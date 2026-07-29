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        Antalya'da iki ayrı sera alanı ve bahçede çıkan yangında hasar oluştu

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki ayrı sera alanı ve bahçede çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 13:20 Güncelleme:
        Antalya'da iki ayrı sera alanı ve bahçede çıkan yangında hasar oluştu

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki ayrı sera alanı ve bahçede çıkan yangın hasara neden oldu.


        Karalar ve Beyobası mahallelerindeki bazı seralarda ve Karalar Mahallesi'ndeki seraların yakınındaki bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangınlar, ekiplerin 2 helikopter ve çok sayıda arazözle müdahalesi sonucu evlere ulaşmadan söndürüldü.

        13 seranın zarar gördüğü yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı.













        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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