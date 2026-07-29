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        Demre'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Antalya'nın Demre ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 13:01 Güncelleme:
        Demre'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Antalya'nın Demre ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kapaklı Mahallesi Hoyran mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü personeli, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Demre Belediyesi itfaiye ekipleri ile Finike Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Söndürme çalışmalarına vatandaşların da destek verdiği yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü, yangın nedeniyle yaklaşık 3 hektar makilik alanın zarar gördüğü öğrenildi.

        Öte yandan, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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