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        Antalya'da iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 11:36 Güncelleme:
        Antalya'da iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

        Pazarcı Mahallesi'ndeki bir yapı markette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Gazipaşa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürme çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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