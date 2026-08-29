Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Antalya'nın Kaş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Sıla Saraç idaresindeki 64 ABU 28 plakalı otomobil Kaş-Demre kara yolunda Yeldanur Yeltekin yönetimindeki 06 EAL 342 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada sürücülerin yanı sıra otomobillerdeki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otomobillerde meydana gelen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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