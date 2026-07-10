Antalya'da sıcaktan bunalan tatilciler, denize girdikleri Konyaaltı Sahili'ne 100 metre mesafedeki Kar Dünyası ve Buz Müzesi'nde serinliyor.



Ağırladığı milyonlarca turistle önemli turizm destinasyonlarından Antalya'da hava sıcaklığı 35'e, nem oranı yüzde 58'e ulaştı.



Kent sakinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı ziyaretçiler, serinlemek amacıyla Konyaaltı, Lara ve Sarısu Plajları'na akın ediyor.



Bunaltıcı havadan korunmak isteyenler, denize girerek serinlerken bazıları su sporlarıyla vakit geçiriyor.



- Mont ve koruyucu ekipmanlarla giriliyor



Kentte tatilciler, denizin yanı sıra serinlemek için farklı alternatiflere de yöneliyor.



Tatilciler, Konyaaltı Sahili'ne yaklaşık 100 metre uzaklıktaki Antalya Akvaryum kompleksinde yer alan Kar Dünyası ve Buz Müzesi'nde serinleme imkanı buluyor.



Yaz sıcağında mont, pantolon ve koruyucu ekipmanlarla girilen eğlence merkezinde tonlarca buz kullanılarak yapılan heykeller görülebiliyor.



Tatilciler, sıfırın altında 2 derece ısıdaki merkezde temmuz ayında adeta kış mevsimi yaşıyor.



Temmuz ayında buz üzerinde kayma ve kar topu oynayabilme imkanı sunan Kar Dünyası ve Buz Müzesi'ne gelenler, bir yandan serinliğin tadını çıkarırken bir yandan da bol bol fotoğraf çektiriyor.



- "Temmuz ayında kar deneyimi yaşamanın keyfini çıkarıyorlar"



İşletme Müdürü Okan Gürses, AA muhabirine, eğlence merkezinde buz heykeller ve kaydırakların ilgi gördüğünü söyledi.



Kentte sıcaktan bunalanların uğrak adresi haline geldiklerini ifade eden Gürses, "İnsanlar, bir yandan burada serinlerken bir yandan da eğleniyorlar. Yılda ortalama 650 bin kişi ziyaret ediyor. Temmuz ayında kar deneyimi yaşamanın keyfini çıkarıyorlar hatta bazen kafe içerisinde soba yakıyoruz." dedi.



İzmir'den tatile gelen Kadir Canbazoğlu da dışarıdaki 35 derece sıcaklıktan müzede sıfırın altında 2 derecede bulunmaktan mutluluk yaşadıklarını söyledi.



Defne Canbazoğlu da Antalya'ya gelirken kar görebileceği ihtimalinin hiç aklına gelmediğini anlattı.





Temmuz ayında karla ve buzla oynamanın farklı bir deneyim olduğunu belirten Canbazoğlu, "Deniz ve sahil hayali kurarken kendimizi karlar içerisinde bulduk. Bu durum beni çok şaşırttı. Çok eğlenceliydi." diye konuştu.



Konya'dan 4 yaşındaki kızı Ülkü Miray ile tatile gelen Nur Akıncı da Antalya'da temmuzda üşüyeceğinin hiç aklına gelmediğini ancak kızıyla bu deneyimi yaşadığı için mutlu olduğunu söyledi.

