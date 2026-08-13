Antalya'da kayıp kişi jandarma ekiplerince bulundu
Antalya'nın Kaş ilçesinde kayıp olan bir kişi jandarma ekiplerince sağ olarak bulundu.
Giriş: 13.08.2026 - 21:59 Güncelleme:
Antalya'nın Kaş ilçesinde kayıp olan bir kişi jandarma ekiplerince sağ olarak bulundu.
Gömbe Mahallesi'nde bu sabah yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu E.K'nin bulunması için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve asayiş ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
Havadan ve karadan yürütülen çalışmalar sonucu E.K, Akdağ Dağı'nın eteklerinde sağlıklı şekilde bulundu.
Genel sağlık durumu iyi olan E.K, kontrol amacıyla hastaneye sevk edildi.
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