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        Antalya'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Antalya'da, hakkında 33 yıl 10 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2026 - 21:30 Güncelleme:
        Antalya'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Antalya'da, hakkında 33 yıl 10 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hüküm giydiği için aranan A.F.A'nın (33), Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde bulunduğunu belirledi.

        Polislerce söz konusu adreste yakalanan A.F.A, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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