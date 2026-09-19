Antalya'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hüküm giydiği için aranan A.F.A'nın (33), Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde bulunduğunu belirledi.

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