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        Antalya'da KOM ekiplerinin son 2 haftadaki operasyonlarında 17 kişi tutuklandı

        Antalya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince son iki haftada düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2026 - 16:49 Güncelleme:
        Antalya'da KOM ekiplerinin son 2 haftadaki operasyonlarında 17 kişi tutuklandı

        Antalya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince son iki haftada düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde suç ve suçlulara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan 3 olayda 9 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı uygulandı, 2'si serbest bırakıldı. Aramalarda 1 tabanca ele geçirildi.

        Rüşvet suçundan 1 olayda 6 şüpheli tutuklandı.

        Nitelikli dolandırıcılık suçundan 1 olayda 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı uygulandı, 1'i serbest bırakıldı.

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        FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı ve şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

        6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan 3 olayda 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Aramalarda 2 tabanca, 2 av tüfeği ve 174 fişek ele geçirildi.

        5607 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan ise 14 olayda 14 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, şüphelilerin tamamı serbest bırakıldı.

        Kepez, Muratpaşa, Döşemealtı, Manavgat ve Alanya ilçelerinde iş yeri, depo ve ikametlerde yapılan aramalarda 27 bin 271 makaron, 11 bin 589 paket sigara, 1 ton 219 litre ve 12 şişe içki, 569 elektronik sigara, 85 emtia, 41 kilogram tütün ve 12 cep telefonu ele geçirildi.

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        Aranan şahıslara yönelik çalışmalarda ise 4 kişi yakalandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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