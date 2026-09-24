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        Gazipaşa'da "Kask Candır" projesiyle motosiklet kullanıcılarına yönelik bilgilendirme yapıldı

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde "Kask Candır" projesi kapsamında motosiklet ve diğer iki tekerlekli araç kullanıcılarına yönelik kask ve koruyucu ekipman kullanımının önemine ilişkin bilgilendirme çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2026 - 16:50 Güncelleme:
        Gazipaşa'da "Kask Candır" projesiyle motosiklet kullanıcılarına yönelik bilgilendirme yapıldı

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde "Kask Candır" projesi kapsamında motosiklet ve diğer iki tekerlekli araç kullanıcılarına yönelik kask ve koruyucu ekipman kullanımının önemine ilişkin bilgilendirme çalışması yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen proje kapsamında lise ve meslek yüksekokulu öğrencileri, bisiklet ve motosiklet tamircileri, sürücü kursları, karavan kullanıcıları, motosikletli kuryeler, otopark görevlileri, PTT çalışanları ile pazar yerlerindeki sürücülere yönelik bilgilendirme gerçekleştirildi.

        Çalışmalarda elektrikli scooter, elektrikli bisiklet ve motosiklet kullanıcılarına da kask ve koruyucu ekipman kullanımının önemi anlatıldı.

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        Hazırlanan bilgilendirici broşürler dağıtılırken, billboardlarda projeye ilişkin görsel materyallere yer verildi. Okullarda da bilgilendirme faaliyetleri ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Açıklamada, motosiklet kazalarında baş bölgesinin en fazla darbe alan bölgelerden biri olduğuna dikkati çekilerek, kask kullanımının ölüm ve ağır yaralanmaların önlenmesinde önemli rol oynadığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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